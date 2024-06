Montesilvano ancora capitale degli scacchi: a novembre i mondiali per cadetti

Montesilvano si conferma capitale e punto di riferimento per gli scacchi internazionali. Nel mese di novembre, infatti, l'amministrazione comunale ha confermato che si terranno nel Pala Dean Martin i campionati mondiali della categoria cadetti.

"Anche quest’anno, il nostro Pala Dean Martin ospiterà uno tra i più importanti campionati del mondo, il mondiale Fide per Cadetti, nelle categorie Under 8, under 10 e Under 12, organizzato da Unichess. Solo un anno fa, Montesilvano ha ospitato il Mondiale Juniores che ha riscosso un successo enorme, sia dal punto di vista dell’organizzazione tecnica che come risonanza mediatica e di promozione del territorio. Orgogliosa, l’amministrazione è pronta a replicare e migliorare ulteriormente le proprie performances"

Migliaia di atleti con i relativi tecnici e le famiglie arriveranno dunque a Montesilvano che da anni punta ad ospitare importanti eventi sportivi destagionalizzati, al fine di avere un riscontro economico per le attività ricettive e per tutta la città che non si limiti ai due - tre mesi della stagione estiva balneare.