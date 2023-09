Sanzionato e diffidato il proprietario del pitbull che ha sbranato un cagnolino a Montesilvano

Finisce con una sanzione amministrativa di 100 euro e una diffida a mettere in sicurezza il recinto della propria abitazione la vicenda del cagnolino aggredito e sbranato da un pitbull lo scorso 26 settembre nel primo pomeriggio, nella zona del quartiere pp1 vicino ai grand alberghi a Montesilvano. Sul posto, come riferisce il comandante della polizia locale Nicolino Casale da noi contattato, dopo l'aggressione sono arrivati gli agenti della municipale quando ormai il piccolo cagnolino che era a spasso con la sua padrona e legato al guinzaglio, era praticamente già morto.

In base alla ricostruzione fatta dalla proprietaria, che si è comprensibilmente spaventata in quei terribili momenti tanto da richiedere un aiuto del 118 per un malore, e da alcune persone presenti il pitbull si sarebbe avventato all'improvviso sul cagnolino e nulla è stato potuto fare per salvarlo ed allontanare il molosso che sarebbe riuscito a scappare nonostante fosse custodito in un'area recintata. Per questo, oltre alla multa dovrà ripristinare condizioni di sicurezza dove custodisce il cane e metterlo a disposizione del servizio veterinario per eventuali controlli.