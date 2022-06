Sandra Santavenere è il nuovo presidente dell'azienda speciale di Montesilvano

È Sandra Santavenere il nuovo presidente dell'azienda speciale per i servizi sociali di Montesilvano.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha provveduto alla nomina del Cda (consiglio di amministrazione) dell'azienda speciale per i servizi sociali questa mattina, giovedì 16 giugno.

La scelta del presidente è caduta sull'ex assessore alle Politiche Sociali, Sandra Santavenere.

Con lei nel Cda: Camillo Cretarola, Bruno Petricca, Francesco Tosti e Sabrina Verrigni. Il nuovo organismo di rappresentanza politica dell’ente strumentale, subentra a Bruno Terenzi che, nominato dallo stesso sindaco il 3 luglio del 2919, ha fino a oggi rivestito il ruolo di commissario straordinario. «Ringrazio Bruno Terenzi per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, a cui sono certo i nuovi componenti del Cda sapranno dare seguito, assicurando una nuova governance in linea con gli indirizzi dettati dal programma comunicato al consiglio e da questi approvato», dice il primo cittadino, «tutti i componenti del nuovo Cda hanno esperienza lavorativa e qualità tali da assicurare un valido supporto alle tante e importanti attività svolte dall’azienda sul territorio. Per quanto riguarda la scelta del presidente, già durante il suo recente mandato da assessore alle Politiche Sociali, Sandra Santavenere ha dato prova di grande professionalità, competenza e impegno, e sono certo che lo stesso saprà assicurare guidando l’importante organismo».