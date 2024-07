Due salvataggi in mare dei volontari dell'Opsa a Montesilvano, ma è solo un'esercitazione [FOTO]

Simulazione di soccorso in mare a Montesilvano domenica 24 luglio da parte dei volontari Opsa (Operatori polivalenti per salvataggio in acqua). Gli interventi sono stati eseguiti sulla spiaggia adiacente la postazione mare della Croce Rossa di Penne. Per la buona riuscita dell’evento sono stati coinvolti i comitati di Pescara e cepagatti.

Gli equipaggi Opsa , dotati di gommone NAU 0192 e moto d’acqua hanno effettuato due salvataggi di cui una paziente politraumatizzata e una paziente con principio di annegamento. Successivamente due equipaggi di ambulanza hanno raggiunto i pazienti, provvedendo alle manovre di primo soccorso. Una volta stabilizzati sono stati trasportati nel Pma -postazione medico avanzata-, dove sono stati accolti da personale medico e infermieristico. Al termine dell’esercitazione le squadre di Opsa hanno proseguito con ulteriori tre salvataggi in acqua.