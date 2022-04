Riaperta la sala studio della biblioteca comunale al Pala Dean Martin: gli orari a disposizione

Riaperta ufficialmente questa mattina 21 aprile la sala studio della biblioteca comunale realizzata all'interno del Pala Dean Martin nell'ala est. Per l'amministrazione comunale erano presenti il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore Alessandro Pompei e il consigliere comunale Marco Forconi. Da tempo si attendeva la riapertura della sala che viene utilizzata da studenti e da tutti coloro che necessitano di uno spazio per lo studio, a seguito della chiusura per inagibilità della biblioteca comunale nella vecchia sede in piazza Diaz.

La sala studio osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8.30/13 e 14.30/18. Il consigliere Forconi ha commentato:

"In attesa di riaprire una biblioteca comunale all'altezza di una città di quasi 60.000 abitanti, con un patrimonio editoriale di elevata qualità, torna a rifiorire la socialità culturale con azioni concrete.". Ricordiamo che proprio sul tema della nuova sede della biblioteca comunale, l'amministrazione De Martinis punta ad allestirla nel piano terra del Liceo D'Ascanio di Montesilvano.