Entro pochi giorni riaprirà la sala studio della biblioteca comunale di Montesilvano

L'amministrazione comunale di Montesilvano, con un post sulla pagina Facebook dell'ente, ha fatto sapere che nei prossimi giorni riaprirà al pubblico la sala studio per i frequentatori della biblioteca comunale. La sala sarà allestita, come già anticipato qualche giorno fa, nel pala Dean Martin e sarà fruibile a partire dalla mattinata di giovedì 21 aprile.

Il sindaco Ottavio De Martinis, nel darne notizia, ha voluto ringraziare per la fattiva collaborazione che ha portato a questo risultato il dirigente Marco Scorrano, gli assessori Barbara Di Giovanni e Alessandro Pompei e il consigliere Marco Forconi. Proprio il consigliere Forconi ha ricordato che il Comune è al lavoro per trovare anche una soluzione definitiva e idonea per ospitare l'intera biblioteca comunale, chiusa ormai da tempo. Fra le ipotesi più probabili quella di allestirla al piano terra del liceo D'Ascanio.