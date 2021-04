Arriva l'ok della giunta di Montesilvano per l'utilizzo della sala consiliare per le discussioni telematiche delle lauree

Arriva l'ok della giunta comunale di Montesilvano per l'utilizzo, a titolo gratuito, della sala consiliare e della sala tricolore del palazzo comunale per la discussione telematica delle tesi di laurea. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che le sale potranno contenere un numero massimo di 10 persone nel rispetto rispetto delle regole di sicurezza e del distanziamento sociale relative al Covid.

Per poter utilizzare la sala i laureandi dovranno essere residenti a Montesilvano solo negli orari di ufficio del palazzo comunale, sfruttando la connessione internet, schermo tv e un eventuale computer messo a disposizione.

Si potrà prenotare fino a 10 giorni prima della discussione, con una mail da inviare a protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it o a segreteriasindaco@comune.montesilvano.pe.it. la proposta, spiega il sindaco, è partita dal coordinatore della Lega Giovani di Pescara Perfetto e dal referente di Montesilvano Nardella.

Con questa iniziativa i nostri studenti avranno l’opportunità di essere ospitati nelle sale comunali in questo momento in cui la pandemia preclude purtroppo la discussione delle lauree in presenza. Questo sarà un momento che ricorderanno per tutta la vita e che potranno condividere con i propri cari nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'assessore Pompei ha aggiunto che in questo periodo di emergenza sanitaria molti giovani hanno chiesto di poter usufruire degli spazi pubblici per discutere le tesi e il Comune con grande entusiasmo ha voluto raccogliere questa richiesta, permettendo la presenza in massima sicurezza fino a dieci persone:

Mi auguro che questo momento importante per la vita dei giovani, all’interno del Palazzo comunale sia di buon auspicio per il loro futuro

