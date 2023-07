Saccone (Pd) sulla mancata Bandiera blu a Montesilvano: "Soldi spesi inutilmente, mancavano i requisiti"

L'amministrazione De Martinis ha utilizzato in modo improprio fondi pubblici per la candidatura alla Bandiera blu pur sapendo con assoluta certezza, di non avere i requisiti. A dirlo il consigliere comunale del Partito Democratico di Montesilvano Antonio Saccone, che ha presieduto la seduta della commissione controllo e garanzia riguardante proprio le spese sostenute dall'amministrazione per la candidatura alla Bandiera blu nel 2023, riconoscimento che poi non è stato ottenuto soprattutto a causa del mancato ragggiungimento della quota del 40% di raccolta differenziata.

"I requisiti mancavano, e questo era chiaro a tutti, anche alla giunta che comunque ha voluto procedere con l'iter per il 2023 e con tutta una serie di iniziative e spese che non sono comunque servite considerando che la quota del 40% di raccolta differenziata non sarebbe mai stata raggiunta in così poco tempo. Una spesa, dunque, improvvida con i fondi che si potevano utilizzare per altre urgenze ed esigenze, come ad esempio la sistemazione delle strade. In pratica è come aver partecipato ad un esame senza prima essere ammessi. L'amministrazione comunale ha replicato che si è trattato di una spesa propedeutica per la candidatura del prossimo anno sulla quale puntare per ottenere la Bandiera blu, ma ribadiamo come opposizione che queste spese potevano essere evitate".