Anche a Montesilvano sabato 29 agosto strade chiuse e divieti di sosta per il Trofeo Matteotti

La tanto attesa "classica" del ciclismo su strada si terrà domani 29 agosto. Questa insolita edizione del Trofeo Matteotti, dunque, viene svolta di sabato in una giornata semi festiva, e per tale ragione anche il Comune di Montesilvano ha dovuto far fronte alle inevitabili conseguenze legate al traffico interrotto in alcuni punti della città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A partire dalle ore 6 e fino al termine della competizione sportiva saranno in vigore i divieti di transito, sosta e fermata nella zona rotatoria di Santa Filomena, in via Alcide De Gasperi e a Montesilvano Colle al confine con Pescara. Verranno comunque garantiti gli spostamenti e i percorsi alternativi. Il comandante della polizia locale, Nicolino Casale, fa appello alla popolazione residente, raccomandando il rispetto delle distanze di sicurezza onde evitare il formarsi di assembramenti. E' inoltre vietata l'accensione di barbecue e fornacelle a bordo strada.