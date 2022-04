Montesilvano, ruba una borsa e utilizza il bancomat: sorpreso e arrestato dai carabinieri

Lunedì 25 aprile una pattuglia dei carabinieri di Montesilvano, allertata dalla centrale operativa di Pescara, ha fermato un uomo davanti ad un bancomat dove stava utilizzando la carta di credito di una donna che aveva appena denunciato il furto della borsa lasciata incustodita nell'automobile. Borsa dentro la quale c'erano, tra le altre cose, i documenti e la carta di credito.

Grazie agli sms che arrivavano sul telefono della malcapitata e che le segnalvano un prelievo in corso, gli uomini dell'Arma sono riusciti a fermare l'uomo davanti ad uno sportello Atm di Montesilvano mentre cercava di allontanarsi. Nel corso della perquisizione è stata recuperata la somma di denaro che aveva prelevato in modo fraudolento, con il sistema di videosorveglianza che ha confermato essere proprio lui quello che stava utilizzando la carta della donna. L'uomo è stato in arresto con il reddito di cittadinanza di cui era percettore che gli è stato revocato. La misura precautelare è stata quindi convalidata con applicazione della misura cautelaredell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.