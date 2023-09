Sul sito del Comune di Montesilvano pubblicate le procedure per la rottamazione delle cartelle esattoriali

Sono state pubblicate sul sito del Comune di Montesilvano le procedure per la rottamazione delle cartelle esattoriali.

L’amministrazione comunale dopo aver approvato il regolamento che disciplina la procedura della rottamazione delle cartelle esattoriali, così come previsto dalla legge di conversione del cosiddetto “Decreto bollette”, da mercoledì 27 settembre ha pubblicato sul proprio sito internet una sezione dove poter dare seguito alla delibera per l’agevolazione delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi con il pagamento online dilazionato dei tributi pendenti.

Questo l'indirizzo internet al quale bisogna (https://www.comune.montesilvano.pe.it/Servizi/Definizione-Agevolata-tributi-pendenti)

Il servizio, tramite l’accesso con spid (per se stessi o utilizzando l'apposita funzione per ricevere la delega, sia per persone fisiche che giuridiche), permette a un contribuente di verificare la propria posizione fiscale verso il comune, selezionando i singoli documenti pendenti e scegliendo la modalità di rateizzazione. In applicazione al regolamento, sul sito comunale sono ricordati i requisiti principali per l’adesione, inclusi i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Sull’importo sono state tagliate le sanzioni e gli interessi di mora. In caso di scelta di versamento unico, lo stesso dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023, oppure è possibile scegliere la rateizzazione in massimo 18 rate bimestrali, con le prime due con importo fisso pari al 10% del totale. Si possono presentare più istanze per documenti diversi e modalità di rateizzazione differenti. I termini per la presentazione delle istanze scadono il 15 ottobre 2023.

Queste le parole dell'assessore a Tributi e Bilancio, Valentina Di Felice: «Con l’avviso pubblicato oggi sul sito comunale abbiamo dato la possibilità, a chi è rimasto indietro e non ce l’ha fatta a reggere economicamente le pressioni del difficile periodo vissuto con la pandemia e la conseguente crisi economica di sistemare la propria situazione debitoria, riprendendo una sana gestione economica della vita familiare e imprenditoriale. Questo è un provvedimento per dare la possibilità a coloro che in questo momento vivono in difficoltà economica. L’accesso è molto semplice, si può presentare l’istanza comodamente da casa sul computer o sul telefonino».