Inaugurata la nuova rotatoria in via D'Antona a Montesilvano con al centro una fontana [FOTO]

Inaugurata ieri 28 ottobre a Montesilvano la nuova rotatoria stradale in via Massimo D'Antona. Presenti il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore ai lavori pubblici e viabilità Lino Ruggero e l'assessore al bilancio Valentina Di Felice. L'intervento è servito a migliorare la viabilità nella zona, considerando i numerosi disagi nelle ore pomeridiane per il traffico proveniente dal vicino stadio di via Senna frequentato dai giovani. La strada è stata messa in sicurezza ed è stata inserita una nuova illuminazione e disegnata la segnaletica su tutta la carreggiata. Al centro della rotatoria invece è stata collocata una fontana. Il sindaco ha dichiarato:

“Non solo in termini di viabilità, ma anche di decoro urbano la rotatoria, opera programmata da tempo , rappresenta qualcosa di importante per una zona molto trafficata a causa della presenza di abitazioni, attività e impianti sportivi. Grande soddisfazione per la realizzazione del rondò che rappresenta un ulteriore tassello al percorso di crescita che abbiamo tracciato per la nostra Montesilvano”. L'assessore Ruggero ha spiegato che la rotatoria sarà molto utile per i residenti:

“Questo intervento è partito un mese fa , la riqualificazione di via D'Antona è stata necessaria per evitare disagi ai residenti e a coloro che frequentano gli impianti sportivi di via Senna. La rotatoria, in particolare, è utile per snellisce il traffico della zona. Siamo certi che quest’opera sarà di notevole importanza anche per scongiurare incidenti, questa è una parte della città particolarmente trafficata anche dai ragazzi che praticano sport e dai loro genitori”.