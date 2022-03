Rossana De Angelis è la nuova coordinatrice del partito "Azione" a Montesilvano

È Rossana De Angelis la nuova coordinatrice del partito "Azione" a Montesilvano.

Dunque va avanti l’opera di ramificazione sul territorio del partito di Azione in Abruzzo.

A breve saranno allestiti dei banchetti nelle principali piazze della regione per un confronto più diretto con i cittadini, ma intanto si va formando un nuovo coordinamento cittadino, particolarmente importante.

Nata a Pescara il 5 gennaio del 1970, la De Angelis è ragioniere perito commerciale programmatore, ed è una delle imprenditrici di Montesilvano, conducendo con grande successo le attività della azienda di famiglia, la Dalsport74, uno dei marchi sportivi più importanti nel panorama nazionale e non solo, già sponsor tecnico di diverse nazionali, una su tutte quella di football americano, fresca vincitrice del titolo europeo. La De Angelis è una delle più dinamiche attiviste di Azione, partito nel quale ha aderito fin da subito, condividendo in toto le linee guida indicate a livello nazionale da Carlo Calenda e a livello regionale da Giulio Sottanelli: «Ho accettato con grande entusiasmo questo incarico», dice De Angelis, «ed è superfluo dire di quanto mi senta onorata. Affronto questo impegno con forte senso di responsabilità consapevole della presenza a Montesilvano di un nutrito gruppo di simpatizzanti di Azione. Con queste persone intendo organizzare l’attività per dare nuovo impulso a Montesilvano che considero una delle città più importanti d’Abruzzo. Tra le sfide più importanti l’istituzione in tempi certi della Nuova Pescara come opportunità di assoluto rilancio per questa comunità».

Così commenta il segretario provinciale Stefano Torelli: «Rossana è stata al mio fianco fin dai primi giorni della nascita del gruppo di Pescara in Azione, la sua serietà, capacità e competenza, come donna d’impresa, mi hanno portato a chiederle di raccogliere la sfida e l’impegno di rilanciare il gruppo esistente di Montesilvano in Azione. Lavoreremo insieme soprattutto per far realizzare l’ambizioso progetto della Nuova Pescara».