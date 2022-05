Rogo tra via Lussemburgo e via D'Andrea: intervengono i vigili del fuoco [VIDEO]

Un piccolo rogo si è sollevato in un'area incolta tra via Lussemburgo e via Alberto D'Andrea a Montesilvano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno immediatamente spento le fiamme. Si cerca di capire se queste siano scaturite da alcune sterpaglie lasciate lì dopo essere state tagliate, o se ancora una volta tutto sia partito dalla lanuggine dei pioppi e se vi sia o meno dolo. L'area in cui si è verificato l'incendio sarebbe privata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.