È morto Rocco Tortora, Montesilvano piange l'imprenditore e politico

Montesilvano in lutto per la scomparsa di Rocco Tortora, imprenditore e politico di sinistra molto conosciuto e apprezzato in città.

Tortora aveva 73 anni ed è scomparso mentre era ricoverato in ospedale.

Solo lo scorso 9 novembre così scriveva ai suoi amici su Facebook: «Care amiche/amici per motivi di salute per una ventina di giorni, non posso rispondere ai vostri graditi messaggi».

Ieri il tragico epilogo e un decesso che ha scosso tutti coloro che l'apprezzavano e stimavano.

«Il compagno Rocco Tortora se ne è andato», scrive Gianni Melilla, «imprenditore e militante comunista. A Montesilvano era un punto di riferimento della sinistra. Dal Pci. ad Articolo 1 ha coltivato sino alla fine la sua passione politica. Sono vicino al dolore dei suoi familiari e della comunità politica di Montesilvano».

Proprio il suo partito di appartenenza, Articolo Uno Abruzzo, esprime «profondo e commosso cordoglio per la scomparsa del compagno Rocco Tortora. Da sempre impegnato politicamente nel Pci, nel Pds, nel Pd, e infine in Articolo Uno, di cui è stato in questi ultimi anni il coordinatore di Montesilvano. Si è sempre speso per l’unità delle forze del centro-sinistra a tutti i livelli e in modo particolare nella sua città, come pure per il pragmatismo e per la concretezza dell’azione amministrativa».