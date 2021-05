Roberto Rosa nominato referente per Montesilvano dell'Associazione Consumatori Cittadini Italiani

Roberto Rosa è stato nominato referente per Montesilvano dell'Associazione Consumatori Cittadini Italiani. Sarà possibile rivolgersi a lui per depositare segnalazioni a difesa dei propri diritti nei confronti dei grandi colossi energetici e di telefonia, e non per ultimi con Enti pubblici e privati. Rosa accoglierà denunce di disagi e disservizi nel suo ufficio in via Adige, 51/1 o alla mail acci.montesilvano@gmail.com.

Soddisfatta la presidente nazionale Antonella Vinella: “Oggi Acci si appresta a diventare l'associazione consumatori per antonomasia; non un'associazione controllata dalle lobby di potere, manipolata dalla politica e con conflitti di interessi, ma un'associazione indipendente, apolitica e libera”, ha dichiarato.