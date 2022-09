Il capitano Lunardo è il nuovo comandante della Compagnia carabinieri di Montesilvano

È il capitano Roberto Lunardo il nuovo comandante della Compagnia carabinieri di Montesilvano.

Lunardo subentra al capitano La Verghetta che assume il comando della Compagnia di Modena.

Lunardo, 31 anni originario della provincia di Latina, ha frequentato dal 2011 al 2013 il biennio accademico nell’accademia militare di Modena per poi concludere il triennio di formazione nella scuola ufficiali carabinieri di Roma dall’anno 2013 all’anno 2016.

Il primo incarico ricoperto dall’ufficiale è stato quello di comandante di plotone nel 1^ reggimento carabinieri con sede a Moncalieri dove dal settembre 2016 al settembre 2017 ha svolto delicati servizi connessi alla materia dell’ordine e della sicurezza pubblica. Successivamente, nel settembre 2017 fino al settembre 2019, è stato destinato in Sicilia, nel comando della Compagnia carabinieri di Trapani dove ha ricoperto la duplice mansione di comandante della Compagnia in sede vacante e comandante del nucleo operativo e radiomobile occupandosi di attività d’indagine che hanno riguardato principalmente il contrasto ai fenomeni tipici della criminalità comune trapanese.

In ultimo è stato trasferito in Campania, nel gruppo carabinieri di Torre Annunziata, dove dal settembre 2019 al settembre 2022 ha ricoperto l’incarico di comandante di sezione del nucleo investigativo, occupandosi di complesse attività investigative relative alla criminalità organizzata egemone in quell’area geografica.