Riunione a Montesilvano del Movimento Autonomi e Partite Iva: "Siamo l'unico vero motore della ripresa"

Una parte del gruppo Abruzzo di Autonomi e Partite Iva dell'Abruzzo si è riunito a Montesilvano nell'hotel D'Atri.

Come spiega il coordinatore regionale, Alessandro Abagnale, del nuovo movimento politico-culturale, nato dalla necessità di auto rappresentarsi nelle istituzioni.

Abagnale spiega che la finalità "è culturale perché è necessario che si comprenda che gli Autonomi e Partite Iva (Api) sono l’unico vero motore della ripresa e che va, quindi, aiutata e incentivata la libera iniziativa quale principale forma di sviluppo, benessere sociale e creazione di occupazione".

"E poi movimento politico", si legge in una nota, "perché è necessario che gli Api si auto rappresentino in Parlamento e non affidino ad altri le decisioni che incidono sulla loro sorte. Questo perché nessuno meglio di loro conosce i problemi della categoria. E infatti oggi solo pochi degli attuali governanti hanno davvero cognizione delle difficoltà e delle necessità concrete degli Api. Chiediamo che il governo e tutte le istituzioni si confrontino con noi e con il nostro programma che promuove benessere sociale e combatte le discriminazioni.

Il movimento esiste a livello nazionale con sede a Milano, il presidente è Eugenio Filograna e ogni regione ha un suo gruppo".