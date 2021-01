Riti voodoo sulla spiaggia di Montesilvano? Forconi: "Chiederò lumi alle forze dell'ordine"

Dopo la vicenda dei polli ritrovati senza testa sull'arenile cittadino parla il consigliere delegato alla sicurezza, Marco Forconi, annunciando che interverrà quanto prima per fare luce sulla questione. Ecco le sue parole

Dopo la vicenda dei polli ritrovati senza testa sull'arenile di Montesilvano parla il consigliere delegato alla sicurezza, Marco Forconi, annunciando che interverrà quanto prima per fare luce sulla questione, visto che sono stati ipotizzati anche alcuni riti voodoo sulla spiaggia cittadina. Ecco le sue parole:

"Chiederò lumi alle forze dell'ordine perché ai più questo fatto potrebbe apparire come una semplice coincidenza o un atto barbaro da parte di qualche sconsiderato ma, in realtà, molto lascia pensare che si tratti di qualche rito tribale, magari legato a fenomeni criminali".

Il consigliere Marco Forconi annuncia inoltre che per i prossimi giorni ha in programma un incontro con un docente di antropologia per approfondire meglio la questione.