A Montesilvano sono 53 gli alunni e gli studenti risultati positivi al Covid-19 con lo screening di massa

Lo screening di massa volontario sulla popolazione scolastica a Montesilvano si conclude con 53 positivi al Covid-19 tra alunni e studenti.

Nel corso delle due giornate, nel pala Dean Martin, sono stati eseguiti complessivamente 2.602 test antigenici rapidi nasali.

«Le due giornate sono state necessarie affinché ci sia un rientro in classe in sicurezza», dice il sindaco Ottavio De Martinis, «abbiamo dimostrato ancora una volta come il gioco di squadra e il senso di responsabilità siano ingredienti fondamentali per la riuscita di eventi come questi. Ho ricevuto tanti attestati di stima da parte della cittadinanza, un segno inconfutabile di un lavoro portato avanti in maniera ineccepibile da parte di tutti. Rinnovo il mio ringraziamento agli infermieri, ai volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile, ai volontari dell’associazione nazionale carabinieri, ai dipendenti del Comune di Montesilvano e alla polizia locale, tutti si sono adoperati senza mai risparmiarsi. Un ringraziamento particolare al dirigente Marco Scorrano, che ha coordinato con spirito di abnegazione le operazioni al Palacongressi».