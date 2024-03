A Montesilvano stravince il centrodestra: Fratelli d'Italia primo partito, bene anche Forza Italia a 3 mesi dalle elezioni comunali

Risultato profondamente diverso a Montesilvano rispetto a Pescara per le elezioni regionali. Se infatti nel capoluogo provinciale il voto è andato controcorrente rispetto all'andamento regionale (Il Pd è il primo partito con quasi il doppio delle preferenze di Fratelli d'Italia e D'Amico che supera Marsilio), a Montesilvano il centrodestra conquista il 57,43%, andando quindi ben oltre il risultato conquistato a livello regionale da Marsilio. Il candidato del centrosinistra e del M5s Luciano D'Amico si ferma invece al 42,57%.

Fratelli d'Italia è il primo partito in città con il 24,39%, seguito dalla grande performance di Forza Italia che è il secondo partito con il 20,54%. Solo al terzo porto il Pd con il 18,75%. Nella coalizione di centrodestra la Lega, attuale partito del sindaco in carica Ottavio De Martinis, ottiene il 7,62%.

Leggi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Un risultato, quello avuto dalle urne, sicuramente importante e che porterà a diverse riflessioni nel mondo politico di Montesilvano a circa 3 mesi dalle prossime elezioni comunali. Se infatti il sindaco De Martinis sembra intenzionato a ricandidarsi per un nuovo mandato, Fratelli d'Italia farà sentire la sua voce e dunque nelle prossime settimane in entrambi gli schieramenti inizieranno gli incontri e le trattative per arrivare ai nomi dei candidati alla poltrona di primo cittadino.