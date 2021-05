La cagnolina maltese Kristal vince "Miss & Mister Dog" a Montesilvano [FOTO]

Si chiama Kristal ed è una dolcissima cagnolina maltese bianca di 5 anni e ha vinto l'edizione 2021 del concorso "Miss & Mister Dog".

L'evento, organizzato dal Dog Village di Montesilvano si è svolto nel parco della Libertà.

Il cane Kristal ha vinto sul filo di lana, e per un solo punto di differenza.

Il trofeo "Alamo antiparassitari" è stato consegnato dagli assessori Debora Comardi e Giuseppe Mancaniello che assieme all'esperta del settore Carmelita Bellini si sono complimentati con Gabriele Galati, che ha portato al guinzaglio l'amica a 4 zampe, per i sacrifici quotidiani di cui necessita un animale azzannato in tenera età e rimasto purtroppo offeso. Più di venti esemplari in passerella davanti a una giuria composta, tra gli altri, dall'assessore alla Tutela Animale di Pescara, Nicoletta Di Nisio, il campione internazionale di tennis in carrozzina Andrea Silvestrone, il cabarettista Valerio Basilavecchia, l'attore teatrale Marcello Rasetti e le giornaliste Alessandra e Martina Morena. Le piazze d'onore sono andate al bassotto di un anno "Totò" di Vittoria Serafini e al pastore abruzzese di un anno e mezzo "Bella" di Alessio Cerasa mentre il premio della giuria al golden retriver "Gigio" di Virgilio Sabatini ed il premio della critica al siberian husky "Buck" di Ralph Costantini.

Tante risate alla fine con l'esibizione del barzellettiere Valerio Basilavecchia che ha preceduto la consegna di piccoli risparmi al Dog Village da parte di una bimba di nome Beatrice che per aiutare gli animali del canile ha promosso nei giorni scorsi a scuola una raccolta di monete. Presenti all'evento i volontari dell'Associazione Sos Metal Detector Nazionale. «È stato un pomeriggio divertente», spiega al termine Carmelita Bellini, «il parco della Libertà si presta a meraviglia per simili incontri e prossimamente organizzeremo la sfilata dei gatti con "Miss & Mister Cat».