A Montesilvano Fratelli d'Italia vola al 27,53%, bene Forza Italia che sfiora il 20%

Fratelli d'Italia è il primo partito a Montesilvano con quasi il 28% delle preferenze. È un quadro netto e delineato quello che esce dalle urne dopo il voto delle elezioni comunali, con la vittoria schiacciante del sindaco uscente Ottavio De Martinis che conquista il 69,92% dei voti, più del doppio del suo sfidante Fabrizio D'Addazio che non va oltre il 30,08%.

Ed anche l'analisi del voto per i singoli partiti mostra chiaramente come il centrodestra sia solido: oltre a Fratelli d'Italia con il 27.53%, anche Forza Italia porta a casa un buon risultato con il 19,19% dei consensi. Il terzo partito è il Pd con il 14,91%. Da segnalare per quanto riguarda le liste collegate ai candidati, l'ottimo risultato della lista "Montesilvano Sceglie" del sindaco De Martinis che ottiene il 17,71% dei voti. La lista di D'Addazio, invece, si ferma al 4,53%. I seggi sono attualmente così ripartiti: 7 a Fratelli d'Italia, 5 a Forza Italia, 4 a Montesilvano Sceglie, 1 alla Lega. Quattro al Partito Democratico, 1 al Movimento 5 stelle e 1 alla lista D'Addazio sindaco.