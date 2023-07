Aggiudicato l'appalto da 1,4 milioni di euro per la riqualificazione a Montesilvano di via D'Andrea e del parco giochi

Aggiudicati definitivamente i lavori di riqualificazione di via D'Andrea a Montesilvano. Con una determina drigenziale, infatti, il Comune ha approvato l'assegnazione dei lavori alla Bollettini Costruzioni di Teramo per un importo iniziale di 1,8 milioni di euro che, a seguito della gara al ribasso, è scesa a 1,440 milioni di euro.

L'intervento è interamente finanziato da fondi europei derivanti dal bando Next Generation Pnrr, che prevede interventi di riqualificazione nei contesti urbani di strade, quartieri e piazze al fine di migliorarne il decoro urbano. In particolare, in via D'Andrea ci sarà una riqualificazione complessiva degli arredi urbani, il rifacimento delle aree pubbliche e del parco giochi. I lavori rientrano nel piano di riqualificazione generale che l'amministrazione comunale ha già avviato nella zona del quartiere Pp1 e dei grandi alberghi, come ad esempio la riqualificazione del vicino parco della libertà avvenuto qualche mese fa, dove il laghetto è stato interamente bonificato e sistemato per quanto riguarda i sistemi idraulici di riciclo dell'acqua.