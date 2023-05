Il Pescara si prepara per le sfide dei play-off allo stadio Mastrangelo di Montesilvano completamente riqualificato [FOTO]

Tempo di play-off per il Pescara che ha a disposizione un nuovo stadio per allenarsi: l'Aldo Mastangelo di Montesilvano. Il manto erboso è stato completamente riqualificato e in vista del match di ritorno con la Virtus Verona del 22 maggio i ragazzi di Zeman lo hanno già calpestato.

Ad accogliere loro, il mister e il presidente Daniele Sebastiani annunciando la messa a nuovo del campo dello stadio, sono il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore comunale Alessandro Pompei.

“Siamo davvero orgogliosi della partnership instaurata nel tempo con la società – dichiara De Martinis -. Affidataria della gestione dell’impianto di via Senna, dopo essersene aggiudicata il bando, posso dire di essere davvero molto soddisfatto dei risultati raggiunti e delle migliorìe che insieme siamo riusciti ad apportare, riqualificando in maniera eccellente un campo sportivo che durante l’anno ospita anche le categorie 'pulcini' e 'primavera'. Da tifoso biancazzurro, non posso che manifestare grande gioia nel vedere la squadra del Pescara preparare il match nella nostra Montesilvano, sotto la guida del grande mister Zeman e del presidente Sebastiani. Auguro a tutti un grandissimo in bocca al lupo”.

Dopo aver preso la gestione dell’impianto per la squadra è il primo allenamento allo stadio Mastrangelo ed è sicuramente il primo di una lunga serie perché anche questa di Montesilvano diventerà la casa del Pescara Calcio – aggiunge il presidente Sebastiani -. Oggi siamo impegnati in questa fase di preparazione ad un grande match e speriamo davvero di giocare bene. Ringrazio il sindaco di Montesilvano, l’assessore allo sport e tutta l’amministrazione comunale per l’ottimo rapporto collaborativo instaurato che mi auguro possa perdurare negli anni perché abbiamo in mente una serie di brillanti idee e concreti interventi per rendere ancora più appetibile l’intero impianto montesilvanese”.