La giunta di Montesilvano stanzia 50 mila euro per la riqualificazione del parco "Orione"

La giunta comunale di Montesilvano ha approvato la delibera per lo stanziamento di 50 mila euro di fondi destinati alla riqualificazione del parco "Orione" che si trova fra via Vestina e via San Pio da Pietralcina. Si tratta di fondi stanziati dalla presidenza del consiglio che il Comune utilizzerà per intervenire nell'area verde, con il rifacimento di tutti i vialetti interni (cordoli e piani); ristrutturazione delle grandi aiuole in laterizio presenti all’ingresso sud; collocazione di nuovo arredo urbano (panchine e cestini); modernizzazione della pubblica illuminazione; collocazione di nuovi e più numerosi giochi per bambini; piantumazione di nuovi alberi, in sostituzione di quelli abbattuti o secchi, e di nuove siepi; opere di minuto mantenimento delle infrastrutture presenti (cancellate, muretti, fontane).

Sempre nella delibera si leggono le motivazioni che hanno portato alla decisione di eseguire l'intervento:

"È uno dei parchi più grandi della città, con notevole presenza di verde regolarmente curato; gli accessi sono facilmente raggiungibili sia dalla via Vestina che da via San Pio da Pietralcina, e l’adiacenza del parco con l’intero quartiere del complesso “Orione” lo rende frequentatissimo in tutte le stagioni; l’area interessata dalla proposta progettuale in oggetto è perfettamente pianeggiante, ricoperta a verde e dotata di molti alberi di medio ed alto fusto (querce); l’ampiezza del parco, di oltre 5.000,00 mq. e la buona percorribilità interna, garantiscono ampi spazi di movimento e di svago per bambini; è in programma, inoltre, la collocazione di un punto di ristoro all’interno del parco; all’interno di detto parco, infine, è presente anche un’area servita dedicata allo sgambettamento degli amici a quattro zampe"