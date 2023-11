Giochi inclusivi, più verde e un'area cani: riqualificati altri due parchi pubblici a Montesilvano [FOTO]

Terminati i lavori di riqualificazione nei parchi di via Salieri (il parco Sandro Pertini) e di via Fonte dell'Abbazia a Montesilvano. Lo annunciano il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore comunale al Verde pubblico Alessandro Pompei al termine del sopralluogo fatto per verificare la conclusione dei lavori. Anche in questo caso, come fatto in altri parchi, la riqualificazione ha visto anche l'installazione di giochi inclusivi e tematici con l'obiettivo di rendere gli spazi più attrattivi e sicuri. Tutto grazie al finanziamento ministeriale ottenuto dall'ufficio tecnico comunale.

“Già da tre anni stiamo provvedendo alla riqualificazione di tanti parchi che abbiamo riconsegnato ai cittadini come il parco della Libertà, il parco Giovanni Paolo II, il parco Guy Moll e il parco Marino Di Resta, resi più decorosi e accoglienti – sottolinea De Martinis - Nel Parco Pertini è stata installata una recinzione in legno, sono stati sistemati nuovi giochi tra i quali uno scivolo, un’altalena, un bilico e una molla. Rivitalizzata e curata tutta la sua area verde che ha visto anche la piantumazione di nuovi alberi e di un gazebo con delle panchine e una panca con tavolo in legno, si è proceduto al ripristino del decoro generale anche attraverso la tinteggiatura delle fioriere e della fontana che separa il parco dall’adiacente campo da calcetto, all’interno del quale sono state sostituite le porte da gioco. È stata installata infine – conclude -, una rete parapalloni e si è proceduto alla fresatura e alla semina del campo per ottenere un manto erboso uniforme”.

All'interno del parco di via Fonte dell'Abbazia invece, spiega l'assessore Pompei, “è stata sistemata l’area cani, sono stati installati uno scivolo e altri giochi, inoltre, è stata sistemata l’area verde e un nuovo cancello d’ingresso ed è stata realizzata una nuova illuminazione”. Ora toccherà al parco Orione dove i lavori inizieranno la prossima settimana, annuncia. “Dopo aver consegnato i parchi che necessitano di risorse e investimenti maggiori, in virtù delle loro dimensioni, ci concentreremo anche su quelli più piccoli – assicura Pompei -, garantendo a tutti la possibilità di godere di un’area ludica e ricreativa quanto più possibile sicura, decorosa e accogliente”.