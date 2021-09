Via Lazio 61, una lettrice: "Finalmente hanno ripulito l'area. Vediamo quanto durerà"

Una nostra lettrice ci ha scritto per commentare l'operazione di bonifica in via Lazio, a Montesilvano: "Finalmente l'altra mattina hanno ripulito l'area di via Lazio 61. Vediamo quanto dura", dice la donna. L'assessore comunale Paolo Cilli ha fatto sapere che si tratta dell'ennesimo intervento a spese del Comune, con il personale di Formula Ambiente in azione, nonostante l'area sia di proprietà privata. Sono stati rimossi i rifiuti pulendo tutta l'area antistante e attorno al palazzone dove regnavano degrado, abbandono e sporcizia.

Dallo scorso anno c’è stato anche uno scambio epistolare tra il sindaco di Pescara, Masci, e quello di Montesilvano, De Martinis, per riqualificare la struttura e cercare una soluzione alle tante famiglie che vi abitano. Inoltre in primavera si è tenuto un incontro con l’assessore Del Trecco per trasferire, entro la fine dell’anno, circa 32 nuclei familiari negli alloggi residenziali pubblici delle due città.