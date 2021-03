Riprendono le vaccinazioni con AstraZeneca, ecco dove e quando

Anche nel nostro territorio ripartono da oggi, 19 marzo, le vaccinazioni con AstraZeneca. Alle ore 18, al Pala Dean Martin di Montesilvano, riprenderà dunque la somministrazione di questo vaccino, che nei giorni scorsi aveva subìto uno stop per motivi precauzionali dopo i casi di trombosi ed i decessi avvenuti in persone che si erano vaccinate in diversi Paesi europei, fra cui l'Italia.

L'Ema, agenzia europea del farmaco, ha sottolineato che i benefici di questo vaccino sono superiori ai rischi. Secondo l'Ema non può essere escluso un legame con i rari casi tromboembolici, e perciò occorre avvertire di queste possibilità aggiornando i libretti illustrativi del farmaco, ma è pur vero che sono stati riportati 25 casi di eventi tromboemolici rari su 20 milioni di vaccinati. Da qui la decisione di dare l'ok al siero anti Covid di AstraZeneca.

Relativamente alla campagna vaccinale, la Regione Abruzzo fa sapere che prosegue l'intervento sugli ultraottantenni anche attraverso le vaccinazioni domiciliari. Inoltre si sta completando la vaccinazione del personale scolastico e, con la ripresa dell'utilizzo di AstraZeneca, verranno coinvolti i medici di base per ampliare la platea degli abruzzesi vaccinati.