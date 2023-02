Riparato l'ascensore della stazione di Montesilvano, Carrozzine Determinate:"Rfi si doti di un piano di manutenzione obbligatorio"

L'ascensore per disabili della stazione di Montesilvano è stato riparato. Lo fa sapere il presidente dell'associazione Carrozzine Determinate Claudio Ferrante che nei giorni scorsi era tornato a denunciare i disagi causati dal disservizio. Sebbene il problema da Rfi (Rete ferroviaria italiana) sia stato risolto per Ferrante resta comunque discutibile il fatto che ciò sia avvenuto in tempo record dopo la denuncia fatta alla stampa a fronte di una sistemazione che, sostiene, sarebbe altrimenti stata prevista per il 3 marzo.

Nel ribadire la necessità di rispettare il diritto alla accessibilità universale e l'inaccettabilità che questi vengano calpestati, il presidente dell'associazione si appella a Rfi affinché “si doti di un piano di manutenzione obbligatorio che consenta la riparazione dei guasti immediatamente, che non limiti la vita di tutti coloro che si trovano in una condizione di svantaggio nella mobilità. È un preciso dovere della rete ferroviaria italiana rispettare la normativa nazionale ed internazionale”.