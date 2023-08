Rinviato per maltempo il concerto di Ivana Spagna all'Area Jova Beach di Montesilvano

Salta per maltempo il live di Ivana Spagna che doveva tenersi nella serata del 4 agosto all'Area Jova Beach di Montesilvano tra gli eventi del cartellone estivo allestito dall'amministrazione comunale. Come si legge in una nota, "a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche previste a partire dal pomeriggio di oggi, 4 agosto 2023, peraltro avvalorate dalla diramazione di un’allerta meteo da parte del dipartimento della protezione civile, il concerto di Ivana Spagna previsto per stasera è rinviato. Sfortunatamente, al meteo non si comanda".

A breve, comunque, verrà annunciata la nuova data. Per la serata odierna risultano inoltre annullati anche gli altri eventi in programma. Stasera a calcare la scena sarebbe stata una delle artiste italiane più amate, anche all’estero. Spagna ha raggiunto la notorietà grazie al tormentone "Easy Lady" del 1986, che entra in classifica in numerosi paesi europei ed extraeuropei.

Nel 1987 raggiunge con "Call Me", il secondo posto della classifica britannica, tutt'ora tra le posizioni più alte mai raggiunte da una cantante italiana in Inghilterra. Ultima donna ad aver vinto il Festivalbar (nel 1987 con "Dance Dance Dance"), ha conquistato anche la terza posizione al Festival di Sanremo 1995 grazie al brano "Gente come noi".

Con oltre 11 milioni di dischi venduti, traguardo per il quale nel 2006 le è stato consegnato dalla Federazione industria musicale italiana il Disco d’Oro alla carriera, è tra gli artisti italiani che hanno avuto maggiore successo commerciale sia in Italia che nel resto del mondo.