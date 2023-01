Al via a Montesilvano il rinnovo delle tessere dei disabili per avere i mezzi pubblici gratuiti

Al via il rinnovo delle tessere dei disabili di Montesilvano, che consentono di circolare gratuitamente sui mezzi pubblici. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale. gli aventi diritto sono gli invalidi civili; inabili del lavoro con percentuale di almeno il 74%; mutilati o invalidi di servizio; ciechi totali o parziali (con residuo visivo superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione); grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, reduci, combattenti; mutilati, invalidi di guerra, mutilati e invalidi civili per cause di guerra; cavalieri di Vittorio Veneto con riconoscimento ufficiale; sordomuti in possesso del certificato di sordomutismo; invalidi minori di 18 anni beneficiari dell’indennità di accompagnamento o di frequenza. Come ha spiegato il consigliere delegato alla disabilità Giuseppe Mangianiello, sono circa 1.200 le persone con invalidità che risiedono a Montesilvano:

"Per tutte le informazioni ci si può rivolgere all’ufficio disabili che rilascia le tessere agli utenti in tempo reale.Per il rinnovo del pass, che dà diritto a viaggiare gratis su autobus e treni all’interno della regione, è necessario recarsi all’ufficio disabili nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 18 e il sabato dalle ore 9 alle 12. Per il rinnovo occorrono: copia del certificato di invalidità civile in corso di validità; copia del documento d’identità."