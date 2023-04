Nuovo intervento di rimozione della sabbia da marciapiedi e pista ciclabile sul lungomare di Montesilvano [FOTO]

Lavori di pulizia e rimozione della sabbia dalla pista ciclabile e dai marciapiedi del lungomare di Montesilvano.

A eseguire l'intervento è la ditta Cilli Leonardo.

Nella mattinata di giovedì 6 aprile il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore ai Servizi e alle Manutenzioni, Deborah Comardi, hanno effettuato un sopralluogo per seguire i lavori.

Gli interventi di pulizia proseguiranno anche nel corso della settimana prossima. La ditta Formula Ambiente ha iniziato, invece, nei giorni scorsi, la pulizia dell’arenile che proseguirà fino al confine con i comuni limitrofi. «Con le festività pasquali e con i vari ponti di aprile e maggio la città sarà visitata da numerosi turisti», dice il primo cittadino, «la nostra riviera è un biglietto da visita della città. Inoltre, il decoro e la pulizia urbana sono le prime azioni che un’amministrazione comunale dovrebbe garantire ai propri residenti. Per questi motivi stiamo intervenendo con una pulizia puntuale del lungomare e dell’arenile prima della stagione estiva».

«Essendo una città di mare», afferma l'assessore Comardi, «abbiamo inteso programmare degli interventi di pulizia periodica sul lungomare atti a garantire il decoro del nostro territorio». L’assessore Comardi, in questi giorni ha provveduto, inoltre, alla sistemazione della segnaletica in alcune vie: «In tutte le rotatorie della città abbiamo provveduto con gli uffici tecnici comunali a installare dei segnalatori direzionali, un ulteriore accorgimento per assicurare ad automobilisti e pedoni una maggiore sicurezza stradale».