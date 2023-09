Rimosso il divieto di balneazione in un tratto del lungomare di Montesilvano

Revocata l'ordinanza comunale per il divieto di balneazione in un tratto del lungomare di Montesilvano. Il sindaco Ottavio De Martinis ha infatti firmato giovedì 7 settembre l'ordinanza di revoca del divieto imposto a seguito dell'episodio di sversamento di liquami del primo settembre, per il tratto nord del lungomare in corrispondenza dello stabilimento "La riviera", della spiaggia libera 16 e dello stabilimento "La rosa dei venti".

A seguito di una verifica effettuata dopo le forti piogge di quei giorni, era stata segnalata la presenza di liquami sulla spiaggia libera tracimata dal collettore fognario rivierasco all’altezza del pontile largo Maastricht, con fuoruscita di liquami maleodoranti Per questo, a livello cautelativo e preventivo, era stato istituito il divieto. Le analisi dell'Arta hanno ora mostrato valori nella norma e dunque è possibile riaprire alla balneazione quel tratto di mare.