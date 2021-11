Rimborso dei libri di testo a Montesilvano attraverso l'utilizzazione di fondi statali

L’amministrazione comunale di Montesilvano ha previsto per l’anno scolastico 2021/2022 un rimborso per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado con l’utilizzazione dei fondi statali.

Tra i requisiti per l’ammissione al contributo, l’appartenenza dell’alunno o studente a un nucleo familiare con reddito derivante dall’applicazione del valore Isee pari o inferiore ad €. 15.493,71. Il reddito Isee di valore superiore è causa di esclusione dal beneficio, la residenza deve essere nel Comune di Montesilvano.

La spesa massima rimborsabile è pari al costo dei soli libri di testo obbligatori per la classe e sezione frequentata dall’alunno nell’anno scolastico 2021/2022 esclusi atlanti, vocabolari, testi consigliati e materiale didattico e di cancelleria.

“Per il rimborso si possono presentare le domande all’ufficio Protocollo del Comune – afferma l’assessore alla Pubblica istruzione Paolo Cilli – o mediante servizio postale o posta elettronica certificata entro il termine del 31 dicembre 2021 allegando il modello Isee in corso di validità, la fattura di acquisto o ricevuta con scontrino fiscale ed elenco dei testi acquistati. L’assenza degli allegati sarà causa di esclusione dal beneficio, pertanto decorso inutilmente il termine di 10 giorni dall’invito all’integrazione, il richiedente sarà escluso dal procedimento. I moduli per la presentazione della domanda sono disponibili in Comune o sono scaricabili dal sito Internet del Comune di Montesilvano".