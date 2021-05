Montesilvano, la denuncia di Rifondazione: “In via Strasburgo dove c'erano le palme ora salottini ed erba sintetica” [FOTO]

Il segretario provinciale di Rifondazione Comunista Corrado Di Sante interviene in merito allo spazio in corso Strasburgo dove erano posizionate sei palme poi abbattute a causa dei parassiti, evidenziando come in quegli spazi siano stati posizionati dei salottini e dell'erba sintetica.

DI Sante sottolinea come tutta la zona Pp1, che doveva essere il biglietto da visita di Montesilvano sia rimasta un'incompiuta, con cemento vista mare, senza servizi, senza verde attrezzato, senza spazi vivibili, tra potature sbagliate, alberi eradicati e non sostituiti, aiuole non curate e ricettacolo di rifiuti.

“Migliaia di euro ogni anno per potature errate e tagli indiscriminati per la gioia delle ditte esterne ma nemmeno un euro per incrementare il patrimonio arboreo cittadino, per valorizzare il verde esistente. L’amministrazione comunale intervenga ripristinando e restituendo il verde pubblico alla fruibilità di tutte e tutti, gli alberi abbattuti vengano sostituiti con nuove piantumazioni.”

Secondo il segretario, corso Strasburgo è di fatto una landa desolata senza una visione, senza verde e con spazi nel degrado occupati da giostrine, ferraglia, tavoli e sedie per tutti i mesi dell'anno fatta eccezione per quelli estivi contestando il mancato completamento da parte dei costruttori protagonisti dell'accordo di programma con il Comune.

“Aver lasciato ai costruttori mano libera sul Pp1, aver consegnato la pianificazione urbanistica nelle mani della speculazione, ha determinato il degrado di oggi, sconcerta che il centrodestra continui ad avallare i “desiderata” dei costruttori sull’area, davvero oggi abbiamo bisogno di nuova edilizia residenziale privata all’interno del Pp1?”

(nella foto in basso corso Strasburgo nel 2012)