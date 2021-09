Ammassi di rifiuti ingombranti lungo i sentieri di Montesilvano Colle, area bonificata [FOTO]

Operazione di pulizia dai rifiuti ingombranti abbandonati lungo i sentieri di Montesilvano Colle.

A operare sono stati l'ufficio tecnico comunale e una ditta locale per la raccolta di rifiuti.

Presente anche il sindaco Ottavio De Martinis.

Restituite dignità e decoro ai percorsi più belli della locale collina, per consentire la definitiva partenza del progetto di valorizzazione paesaggistica e culturale della parte alta del territorio comuale.

«Si tratta proprio di quegli antichi viottoli di campagna», riferisce il primo cittadino, «immersi nel verde degli ultimi lembi della selva e con splendidi affacci sulle montagne e sul mare, che la stupidità di alcuni aveva deturpato e abbrutito. Abbiamo recuperato decine di vecchi materassi, pneumatici e vecchi elettrodomestici dei tipi più svariati, che taluni inspiegabilmente preferiscono andare ad abbandonare su stradine collinari invece che nelle più comode isole ecologiche cittadine, con un costo che - per colpa di pochi - è gravato su tutti i cittadini. Da una parte sono molto felice del lavoro svolto, ma dall'altra non posso fare a meno di essere sconcertato e indignato per tutto quello che abbiamo trovato, frutto di anni di abbandoni continui e reiterati. Credo che moltissimi cittadini non si rendano conto dell'intatta bellezza delle nostre colline, del valore naturalistico e della grandiosità del paesaggio, altrimenti la cura e l’amore per esse sarebbero certamente maggiori. Se Montesilvano vuole davvero essere una località turistica di segmento alto dobbiamo tutti imparare a valorizzare, oltre alla spiaggia, anche il nostro patrimonio naturale e paesaggistico collinare, ma soprattutto se i cittadini di Montesilvano aspirano a una città decorosa e sana devono imparare a rispettare essi per primi l’ambiente nel quale vivono. Auspico che negli ultimi tempi sia mutata la sensibilità anche di chi è stato responsabile dei passati abbandoni, ma in ogni caso invito tutti a sentirsi custodi della loro città e del loro territorio, a prendersene cura con passione e vigilare con attenzione, segnalando immediatamente nuovi episodi del genere e, se possibile, anche gli incivili responsabili».