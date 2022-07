Ripulita dai rifiuti a Montesilvano l'area della foce del Saline [FOTO]

Ripulita dai rifiuti l'area della foce del fiume Saline a Montesilvano. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, con il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore Paolo Cilli che hanno voluto porre rimedio ad una situazione di degrado segnalata ormai da qualche giorni per l'abbandono di rifiuti nell'area della foce del fiume:

"I maleducati non si smentiscono mai. Tutto questo non è più sopportabile, perché non solo contribuisce a creare degrado nel nostro territorio, ma soprattutto colpisce l’immagine della città, che in questi giorni per le vacanze estive e gli eventi è più frequentata. Il Comune, di concerto con Formula Ambiente, fa ogni giorno la sua parte rimuovendo sacchetti e rifiuti ingombranti, ma affinché il fenomeno finisca provvederemo a intensificare le attività di controllo e anche le sanzioni. In questo senso, un contributo importante arriva dalle fototrappole grazie alle quali riusciamo a identificare e a punire i protagonisti di questi tristi episodi. D'ora in poi saremo durissimi, perché sin dal primo giorno la lotta al degrado è stata una delle nostre priorità, così come lo è il decoro cittadino, a cui tutti dovrebbero tenere, non solo chi amministra, ma anche chi risiede, lavora, frequenta Montesilvano, perché le sue strade, le piazze, gli spazi pubblici sono di tutti e dovrebbero essere trattati al meglio, come un bene comune".