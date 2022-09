Rifiuti abbandonati in via Saragat a Montesilvano, sopralluogo della commissione comunale

Diverse criticità da risolvere, legate soprattutto all'abbandono di rifiuti, sono state riscontrate in via Saragat durante il sopralluogo della commissione lavori pubblici ed ecologia del Comune di Montesilvano presieduta da Enea D'Alonzo. Il sopralluogo arriva a seguito delle segnalazioni dei cittadini per l'abbandono di rifiuti, appurando anche che il sistema di telecamere per le fototrappole non è funzionante in quanto ostruito dalla vegetazione:

"Purtroppo, abbiamo ravvisato che dove c?è scarso controllo proliferano i comportamenti incivili. Nostra intenzione è ripristinare il funzionamento delle fototrappole, visto che quella presente è completamente ostruita dalla vegetazione. Ringrazio i commissari per la loro fattiva collaborazione e la consigliera Romina Di Costanzo, che ha sollevato un aspetto importante per quell?area, cioè la necessità di completare i lotti di insonorizzazione acustica, interfacciandosi con la rete ferroviaria Italiana, affinché provveda per la lunghezza del tracciato, densamente antropizzato, all?installazione di pannelli fonoassorbenti, a tutela della salute dei cittadini contro l?inquinamento acustico. ?

Via Saragat, prosegue D'Alonzo, è un'arteria stradale fondamentale per il decongestionamento di via Verrotti, e per questo è previsto lo stanziamento di fondi regionali per un importo di oltre 2 milioni di euro:

?Riporterò in commissione con gli uffici tecnici tutte le questioni verificate nel sopralluogo per trovare una soluzione alle problematiche di questa via?.