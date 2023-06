Rifiuti abbandonati anche nella pineta di Santa Filomena a Montesilvano [FOTO]

Ancora degrado nelle aree verdi fra Pescara e Montesilvano. Una cittadina ha infatti pubblicato all'interno del gruppo Facebook "Montesilvano" alcune foto che mostrano rifiuti abbandonati all'interno della riserva naturale di Santa Filomena, nel tratto fra le Naiadi e via Arno, al confine proprio fra Montesilvano e Pescara:

"Ecco un piccolo tratto della pineta di Santa Filomena tra via Arno e le Naiadi.Ecco come gli utenti lasciano il nostro “tesoro” dopo le nottate brave". Spesso, infatti, il problema del degrado all'interno di parchi, aree verdi e riserve naturali non è attribuibile esclusivamente alla mancanza di manutenzione e pulizia da parte degli enti pubblici preposti, ma anche frutto della maleducazione e dell'inciviltà di chi frequenta, anche nelle ore notturne dove possibile, queste zone verdi lasciando rifiuti abbandonati senza utilizzare gli appositi cestini o preoccupandosi di ripulire per gettare i propri rifiuti altrove.

Un problema simile era stato segnalato qualche giorno fa all'interno dell'area pic nic della riserva dannunziana a Pescara, dove al termine di una festa erano stati lasciati rifiuti di ogni genere compresa una torta a terra o sulle panche e che gli operatori comunali avevano ritrovato la mattina dopo alla riapertura della riserva.