Iniziano i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale a Montesilvano, le vie interessate

Sono stati avviati i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale a Montesilvano oggi, mercoledì 20 gennaio.

Nello specifico, l'intervento riguarda il ripristino di strisce di margine e di mezzeria, parcheggi, attraversamenti pedonali, stop e precedenze.

Nel frattempo sono stati portati a termine i lavori per il rifacimento della linea delle acque bianche in via Corelli e nei prossimi giorni, a seguito di un sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale, la ditta incaricata inizierà anche il rifacimento del manto stradale.

Sono in corso inoltre alcuni lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale in collaborazione con Open Fiber Spa, anche in altre arterie del territorio. Le operazioni di ripristino termineranno venerdì 29 gennaio.

Queste le strade nelle quali sono previsti i lavori::

via Torrente Piomba, via Sicilia, via Danubio e via Costa. piazza John Fitzgerald Kennedy, traversa Hotel River, via Inghilterra, prima parte Da via Aldo Moro, via Campo Imperatore, via Carlo Maresca, traversa via Dante Alighieri, angolo Via Alfieri e via Foscolo, via Giacomo Leopardi, incrocio via Alfieri, via Lazio, attraversamento Civ. 9/1, via Portogallo, via Carducci, via Spagna, incrocio via Grecia, via Vado Di Sole, angolo via Lazio, via Valle D'Aosta, via Campo Imperatore, viale Europa, via Francia, via Belgio, Trentino, via Romagna, via Vitello d’Oro e via Torquato Tasso (stop e strisce), via Trieste, via Maremma, via Bocca di Valle.

«Così come stabilito», spiega l’assessore ai Servizi e Manutenzioni Alessandro Pompei, «stiamo procedendo con il rifacimento della segnaletica orizzontale in numerose vie della città, sulle quali siamo intervenuti anche con il ripristino di un nuovo manto stradale. L’ufficio tecnico comunale sta per pubblicare il bando per l’affidamento triennale del rifacimento della segnaletica così da poter intervenire all’occorrenza anche in altre arterie di Montesilvano. Oggi sono stati messi in sicurezza anche i tombini in alcune principali vie della città come via Verrotti. I lavori termineranno nel pomeriggio. Questi interventi, si concluderanno a fine mese e sono necessari per migliorare la qualità della nostra città e per garantire la sicurezza stradale per pedoni, biciclette e veicoli».