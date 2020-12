A Montesilvano prosegue il rifacimento del manto stradale

Le vie della città vanno prendendo una connotazione più lineare e decorosa.

Gli operai delle varie ditte coinvolte hanno lavorato alacremente sulle opere commissionate dal Comune di Montesilvano.

Si tratta per lo più di riqualificazione del manto stradale che sono stati suddivisi in tre lotti.

In alcuni casi si sta intervenendo anche sulla linea fognaria. In via Volga e via Metauro sì è già a buon punto, in attesa di disegnare la segnaletica orizzontale. Dall'inizio della prossima settimana gli interventi si sposteranno in via Corelli dove c'è bisogno di intervenire anche sul sistema di raccolta delle acque bianche. Il sindaco e l'assessore alle Manutenzioni stanno seguendo in prima persona le varie fasi delle operazioni di ripristino.