Anche Montesilvano si prepara ad accogliere la rievocazione della Coppa Acerbo

Il 4, 5 e 6 aprile, la rievocazione della Coppa Acerbo con il "Circuito di Pescara" farà tappa anche a Montesilvano, l'evento imperdibile per gli appassionati di motori organizzato da Fabio Di Pasquale della Old Motors Club d'Abruzzo, club federato Asi, che porta avanti la rievocazione del Circuito da ben 25 anni, una passione che mira a conservare quel percorso più lungo di Formula 1 che ancora oggi resta imbattuto e quasi identico a quello del 1924.Nel tragitto è prevista una tappa a Montesilvano per la deposizione di una corona di alloro al monumento di Guy Moll di via Vestina.

Il programma: giovedì 4 aprile alle ore 16 cerimonia di apertura della stagione del Centenario, ore 16.30: partenza da piazza Duca a Pescara per la rievocazione del Circuito di Pescara. Venerdì 5 aprile ore 9 partenza dall’hotel Alba di Pescara alla volta della Costa dei Trabocchi. Sabato 6 aprile ore 9:00, visita al Museo dell’800 e conclusione della manifestazione nelll’area di risulta.