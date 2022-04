Anche Montesilvano protagonista della rievocazione del Circuito di Pescara, l'assessore Pompei: "Un vero spettacolo"

Anche Montesilvano si prepara a vivere da protagonista le emozioni legate alla rievocazione del "Circuito di Pescara". L'evento, lo ricordiamo, si terrà domenica 10 aprile e vedrà sfilare il corteo delle Ferrari del club “Passione Rossa” lungo il suggestivo tracciato di formula 1 che attraverserà anche Spoltore, Cappelle sul Tavo e Pescara. L'iniziativa rientra nella tre giorni del Tour Rosso 22 “Tributo Coppa Pescara” dall'8 al 10 aprile che vedrà il raduno svolgersi nella giornata di oggi 8 aprile all'Outlet Village di Città Sant'Angelo.

Due i momenti in cui si potranno ammirare le auto che sfileranno in città. L’evento è organizzato in collaborazione con la Pavind Bike Team e la Old Motors Club d’Abruzzo. Il programma prevede alle 8,45 di domenica 10 aprile la partenza dall'hotel Hermitage di Silvi Marina, alle ore 8.55 alla rotonda che incrocia via Aldo Rossi, il corteo procederà su viale Alberto D’Andrea per svoltare su via Aldo Moro e procedere sul lungomare in direzione Pescara, fino a Piazza Salotto; ore 12.15 procedendo sulla Vestina, le vetture si immetteranno sulla statale adriatica.



L'assessore allo sport del Comune di Montesilvano Alessandro Pompei : “Cinquanta equipaggi provenienti da tutta Italia ripercorreranno lo storico tracciato della Coppa Acerbo, che ha visto il chilometro lanciato di Montesilvano protagonista delle gesta di leggende come Nuvolari, Fangio e Ferrari. Sarà un vero spettacolo”.