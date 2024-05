Riconsegnato alla cittadinanza il parco Orione di Montesilvano dopo i lavori [FOTO]

Riconsegnato alla cittadinanza il parco Orione di Montesilvano dopo i lavori di riqualificazione.

Lo spazio verde, che ora si presenta con un nuovo aspetto, è stato riaperto nel pomeriggio di venerdì 3 maggio.

Sorge alle spalle del centro Orione ed è di nuovo fruibile dai cittadini e soprattutto dagli abitanti del quartiere Ranalli, tra via San Pio da Pietralcina e via Ambrosini.

Il parco, come evidenziano dal Comune, appare oggi riqualificato, con più verde, è più inclusivo e più sicuro. È stata sistemata tutta la passeggiata, sono stati ripristinati e verniciati tutti i cordoli, i cestini e le panchine. Ristrutturati i vecchi giochi e posizionati i nuovi, anche inclusivi. Pavimentazione anti trauma. Pannello musicale. Nuove piantumazioni. Ripristinate le fontanelle esistenti. Riqualificata l’area cani.

«Dopo il parco Papa Giovanni Paolo II, i giardini del centro città, il Parco della Libertà oggi Rifugio Urbano, i parchi Marino Di Resta, Sandro Pertini e via Fonte dell’Abbazia», scrive il sindaco Ottavio De Martinis, «quello riconsegnato oggi alla cittadinanza, rappresenta l’ennesimo parco comunale riqualificato grazie ai Fondi per lo Sviluppo e la Coesione che rendono più bella, green e inclusiva la città di Montesilvano. Nell’ ottica dei riqualificazione dei parchi cittadini che, in questi anni, non abbiamo mai smesso di portare avanti con grande attenzione e premura, s’inserisce la riconsegna alla cittadinanza del parco Orione. Nel quartiere Ranalli, tra via San Pio da Pietralcina e via Ambrosini, il parco si trova alle spalle del centro commerciale Orione ed è stato oggetto di un completo restyling. I lavori di riqualificazione realizzati grazie ai Fondi per lo Sviluppo e la Coesione, sono stati portati avanti dalla ditta Martella Service con la supervisione del Rup Giuseppe Maggiore e hanno riguardato la sistemazione di tutta la passeggiata, dei cordoli, dei cestini, delle panchine e delle fontanelle esistenti, ora funzionanti. Dotato di un ampio spazio verde, il parco è stato arricchito con la piantumazione di nuovi alberi, uno dei quali anche nella zona perimetrale dell’area riservata ai cani. Assoluti protagonisti del giardino, i coloratissimi giochi totalmente ristrutturati ai quali ne sono stati aggiunti dei nuovi, più sicuri ed inclusivi, tra l’altro tutti dotati di pavimentazione anti trauma. Orgoglioso di aver riconsegnato l’ennesimo polmone verde della città, a due passi dal chilometro lanciato, facilmente raggiungibile e fruibile da famiglie con bambini, dai ragazzi e dagli anziani».