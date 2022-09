Parte la ricognizione del Comune di Montesilvano sul territorio cittadino per ripristinare la segnaletica orizzontale

Al via le attività di sopralluogo del Comune di Montesilvano sul territorio cittadino, per verificare lo stato della segnaletica orizzontale. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che come stabilito dall'apposita ordinanza, sono iniziati i sopralluoghi a partire dalla zona di Villa Verrocchio e Villa Carmine. Presenti oltre agli addetti dell'ufficio tecnico del traffico e mobilità urbana, anche l'assessore Lino Ruggero e il comandante della polizia municipale Nicolino Casale. Sarà attuato anche un piano con una serie di modifiche alla viabilità per i sensi unici.

A seguito del sopralluogo, verrà disposta un’apposita ordinanza che prevederà l’istituzione di diversi sensi unici veicolari, privilegiando la viabilità davanti a quegli istituti ritenuti più “sensibili” dal punto di vista della viabilità e della sicurezza stradale come scuole, uffici postali, banche, con l’obiettivo di ripristinare o implementare, ove necessario, anche le strisce per l’attraversamento pedonale. Si tratta del primo passo dell'amministrazione comunale per un ampio progetto di ricognizione che interesserà altre zone di Montesilvano, oltre alla realizzazione del “bici plan” destinato ad estendersi su diverse aree del territorio, in grado di garantire, in totale sicurezza, un percorso ciclabile dedicato e che si diramerà verso i centri nevralgici della città. L'assessore Ruggero:

“Lunedì prossimo inizieranno i lavori e verranno effettuati nell’arco delle ore notturne proprio per creare meno disagi possibili alla cittadinanza. Eravamo pronti già da tempo per lo start ai lavori, tuttavia i tempi burocratici necessari per l’affidamento dei lavori alle aziende destinatarie, hanno causato un inevitabile ritardo. Siamo sempre pronti ad intervenire per migliorare l’aspetto funzionale della città e, non meno importante, per garantire la pubblica sicurezza e la salvaguardia di tutti”.