Ricercato per diversi furti individuato e arrestato a Montesilvano, deve scontare quasi 4 anni di carcere

Un giovane di 30 anni di Portomaggiore, in provincia di Ferrara, è stato individuato e arrestato dai carabinieri di Montesilvano in collaborazione con quelli di Argenta.

Il 30enne, già noto alle forze dell'ordine e sul quale pendeva un ordine di carcerazione, era ricercato in quanto condannato per diversi furti aggravati commessi in provincia di Bologna tra il 2012 e il 2018.

I colpi, almeno 5 quelli per i quali si ritiene il ragazzo responsabile, erano stati messi a segno in appartamenti, negozi e bar.

I militari dell'Arma di Argenta sono riusciti ad acquisire informazioni utili alla sua individuazione. Dopo di che hanno allertato i carabinieri della Compagnia di Montesilvano, ai quali sono state fornite tutte le indicazioni utili all’arresto del 30enne ricercato che è stato trovato in un cantiere edile. Adesso dovrà scontare la pena di tre anni e dieci mesi, oltre alla multa di oltre 17 mila euro.