Gli studenti della scuola Di Blasio di Montesilvano presentano al sindaco ricerca sulla stele di Melchiorre

Una ricerca su un monumento della città di Montesilvano, la stele realizzata nel 1959 dallo scultore Melchiorre.

È quella che è stata presentata al sindaco Ottavio De Martinis dagli studenti delle classi quarte, sezioni A, B ed E, questa mattina, martedì 9 febbraio.

Nell'ambito di un progetto di educazione civica, i ragazzi hanno effettuato una ricerca dettagliata sull'opera situata nella parte esterna dell’edificio scolastico.

Nel bassorilievo in bronzo, che avvolge la colonna in marmo, sono raffigurate scene della giornata tipo degli scolari di quegli anni. Nei giorni scorsi il professor Piergiorgio Orsini ha spiegato il significato dell’opera, “che vuole essere un inno oltre agli studenti anche ai maestri di quegli anni: Walter Verzieri e Dino Sivignani, i quali ogni mattina portavano i ragazzi davanti al monumento per l’alzabandiera. Gli alunni delle quarte questa mattina hanno chiesto al primo cittadino di ripulire il monumento da alcuni atti vandalici e di controllare le fondamenta.

«Una bella iniziativa», commenta De Martinis, «sono contento che l’educazione civica sia tornata a far parte del progetto educativo nelle scuole. L’esposizione dei ragazzi è stata lodevole e molto interessante, la storia di questa stele è ignorata dalla molti cittadini, ho promesso agli studenti di restaurarla e di farla conoscere anche ai turisti che verranno a visitare Montesilvano. Ringrazio il dirigente scolastico Vincenza Medina e gli insegnanti, che hanno lavorato al progetto, sensibilizzando i ragazzi al rispetto dei monumenti cittadini e alla ricerca storica».

L’iniziativa si è conclusa con una canzone rap composta e cantata dagli alunni.

Hanno preso parte alla ricerca gli alunni della quarta A:

