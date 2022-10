A "Le Iene" la storia di Riccardo, il ragazzo di Montesilvano attaccato ai macchinari ma che rischia a causa delle bollette [VIDEO]

La storia di Riccardo, il ragazzo di Montesilvano attaccato ai macchinari per vivere, per il quale la mamma Barbara aveva lanciato un appello denunciando il rischio di non poter più pagare le bollette a causa dell'eccessivo aumento, è stata raccontata nel corso della puntata di ieri, martedì 11 ottobre, de "Le Iene".

Lo storico programma di Italia 1 ha mandato l'inviato Matteo Viviani che ha incontrato la mamma del ragazzo.

Con lei ha ripercorso la storia di Riccardo, un ragazzo nato con una malformazione genetica al cuore che ha avuto la necessità di operarsi al cuore per la sostituzione di una valvola.

Un ragazzo pieno di vita che ha sempre fatto sport, l'ultimo in ordine di tempo è stato quello dei balli caraibici, che però pochi giorni dopo il tanto agognato intervento al cuore si è sentito male con la conseguenza di gravi danni cerebrali che l'hanno portato a uno stato neurovegetativo irreversibile. E il deciso aumento del costo delle bollette (1.400 euro solo per il gas) che si è verificato negli ultimi mesi, ha portato la mamma a un appello per chiedere aiuto non potendo più sostenere quei costi ormai eccessivi. Riccardo, oltre all'elettricità ha bisogno anche di tanto riscaldamento a causa della temperatura da tenere sui 23-24 gradi. Le Iene, oltre a regalare un pannello solare plug and play hanno anche lanciato una raccolta fondi alla quale si può partecipare collegandosi al seguente link: https://www.1caffe.org/calore-e-vita-per-riccardo.

Nel corso del servizio è stato anche ricordato come la bolletta in scadenza oggi, mercoledì 12 ottobre, sia stata pagata dal Comune di Montesilvano. Per rivedere l'intero servizio basta collegarsi al seguente link: https://www.iene.mediaset.it/video/viviani-bollette-salva-vita-definitivo_1166247.shtml