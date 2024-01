A Montesilvano riapre al traffico via Roma per i lavori in corso Umberto I [FOTO]

Riapre al traffico via Roma a Montesilvano da martedì 30 gennaio per i lavori in corso Umberto I.

L’amministrazione comunale, in occasione dei lavori in corso Umberto I e in accordo con i commercianti del centro cittadino, ha deciso l’apertura di via Roma.

Al momento l’arteria è chiusa al traffico e con l’apertura si prevede l’istituzione del senso unico di marcia (direzione est/ovest) nel tratto corso Umberto I/via Martiri di Ungheria e l’istituzione della sosta regolamentata con disco orario (massimo un’ora) sul lato sud e con divieto di sosta sul lato nord.

Il doppio senso di circolazione è permesso solo ai residenti nel tratto di via Martiri di Ungheria/piazza Diaz, quest’ultima continuerà a essere chiusa al traffico con degli ostacoli. Il mercato del sabato mattina continuerà a svolgersi regolarmente in via Roma, fino alla conclusione dei lavori in piazza Montanelli.